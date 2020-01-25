ملفه نضيف طول مدة خدمته.. حكاية اللواء نبيل فراج ابن سوهاج شهيد كرداسة

اللواء نبيل عبدالمنعم فراج مسعود مساعد مدير أمن الجيزة ابن مدينة سوهاج، استشهد في ١٩سبتمبر عام ٢٠١٣ أثناء تطهير منطقة كرداسة من البؤر الإرهابية، ليترك وراءه زوجته المهندسة نضال و٣ من أبنائه.





الشهيد اللواء نبيل فراج، من مواليد محافظة سوهاج، تخرج من كلية الشرطة عام 1981م والتحق بالإدارة العامة لاتصالات الشرطة عام 2004 إلى 2007م وترقى لرتبة عقيد، فى يوليو 2013، تم ترقيته إلى رتبة لواء، متزوج من السيدة نضال عفت، مهندسة زراعية، ولديه 3 أولاد وهم "عمر وأحمد وزياد".





اللواء نبيل فراج، الضابط الصعيدي الشهم والذي تضرب عائلته بجزورها العريقة، ولقد كان الشهيد محبوبا من الجميع ومثالا يحتذي به بين أفراد عائلته، ولقد كان ابا مثاليا لابناءه، وزوجا وفيا لزوجته السيدة نضال.





شيعت جنازة الشهيد من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان وقتها وزير الدفاع والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء سابقًا واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية جنازة الشهيد.





أصيب اللواء نبيل فراج بطلقات نارية فى الجانب الأيمن من الصدر فى بداية عملية اقتحام كرداسة بعد إطلاق أحد الأشخاص النيران بشكل عشوائى ومكثف أثناء قيام قوات الشرطة باقتحام منطقة كرداسة لتطهيرها من البؤر الإجرامية والإرهابية، وعلى الفور قام رجال الأمن بنقل اللواء إلى مستشفى الهرم لإسعافه ولكنه توفى فور وصوله إلى المستشفى.





خلق الشهيد كان يشهد به الجميع، فضلا عن وطنيته وحبه لبلده وعمله فى جهاز الشرطة، ولم يتوان لحظة عن أداء واجبه، وقياداته لم يوقعوا عليه جزاء واحدا طوال مدة خدمته.





والشهيد كان يكرس حياته لعمله على حساب حياته الخاصة حيث تزوج متأخرًا، وكانت علاقته طيبة بالجميع، لأنه اجتماعى وودود وكان حريصا دائما على صلة الرحم وزيارة أصحابه وأقاربه في مسقط رأسه بسوهاج.





وتخليدا لذكراه أطلقت محافظة سوهاج اسمه علي نفق يمر أسفل السكة الحديد بالقرب من منزله بمدينة سوهاج.



