جورج قرداحي ضيف محمود سعد في كامل العدد

يحل الإعلامي القدير جورج قرداحي، ضيفا علي برنامج ( sold out-كامل العدد)، من تقديم الإعلامي محمود سعد .

ومن المقرر أن يتم تسجيل الحلقة يوم 14 من الشهر الجاري، علي أحد المسارح الكبري بالقاهرة، تمهيدًا لعرضها خلال الأسابيع القادمة علي إحدى القنوات الفضائية.

كما سيتم تنظيم حفل غنائي في الحلقة ذاتها للفنان علي الحجار، علي ان يتم إذاعة الحلقة علي جزئين.

ومن المقرر ان يحل الفنان هشام ماجد ضيفا على إحدى حلقات برنامج كامل العدد ، إيضاً، فى موسمه الجديد، حيث من المقرر أن يتم تصوير الحلقة خلال الايام القادمة.

يذكر أن برنامج كامل العدد كان قد بدأ عرضه على منصة watch it، ونظرًا للنجاح الكبير الذي حققه تم عرضه فيما بعد علي احدي القنوات الفضائية.