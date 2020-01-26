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محافظات

بتكلفة 1.7 مليار جنيه .. 10 معلومات عن مشروع محور ديروط العلوي بـ أسيوط

الأحد 26/يناير/2020 - 06:03 ص
مشروع محور ديروط
مشروع محور ديروط
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إيهاب عمر

يعد محور ديروط من المحاور الهامة التي تربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي مرورا بنهر النيل شمال محافظة أسيوط والذي يسهم في ربط شبكة طرق جديدة وتحقيق تنمية شاملة بمحافظة أسيوط.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن المحور الجديد:

1- يبلغ طول محور ديروط  15 كم وبتكلفة بلغت مليار و700 مليون جنيه.

2- يربط بين الطرق ( الصحراوي الشرقي ، والصحراوي الغربي ، والزراعي)

3- بلغت نسبة التنفيذ للمشروع 31 %

4- سيتم الانتهاء منه فى 30 يونيو 2020 

5-يأتى استكمالا لخطة الدولة لربط طرق الجمهورية شرق وغرب النيل

 6- يمساهم فى تحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر ضمن 7 محاور 

7-يساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية 

8- يبلغ عرضه 21متر على حارتين مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

9- يضم 13 عمل صناعى منها 2 كبارى رئيسية  و10 كبارى سطحية

10- يشمل انشاء بربخ لمخرات السيول 

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