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منوعات

يظهر بالصين ويقتل 33 مليوناً.. بيل جيتس يتنبأ بـ فيروس كورونا الجديد قبل 6 سنوات.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس، تنبأ قبل 6 سنوات خلال محاكاة بانتشار وباء فيروسي متطور في الصين، يمكنه قتل 33 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في الست أشهر الأولى.

وحذر بيل جيتش من أن العالم في خطر من انتشار مسببات الأمراض فائقة السرعة عبر كوكبنا، وأنه يجب الاستعداد لذلك، كما يتم الاستعداد لخوض حرب.

وعبر بيل جيتش،خلال مؤتمر استضافته جمعية ماساتشوستس الطبية،عن تفاؤله، لكن هناك مجالًا واحدًا "لم يحقق فيه العالم الكثير من التقدم..وهو الاستعداد للوباء..وفي حالة الاستعداد للتهديدات البيولوجية، هذا الإحساس بالتأهب غير موجود".

وعرض خلال هذا المؤتمر دراسة شاملة قام بها معهد نمذجة الأمراض Disease Modelling، والتي أوضحت مدى السرعة التي قد ينتشر بها مرض جديد.

ومن خلال مقطع فيديو، أوضح الفاصل الزمني الذي يمكن أن ينتشر خلاله فيروس محتمل في الصين في جميع أنحاء الكوكب، ما قد يؤدي إلى مقتل 33 مليون شخص خلال 6 أشهر.

والآن، بعد مرور عام على ظهوره في مدينة ووهان الصينية ، يواجه العالم فيروس كورونا القاتل كحقيقة، والذي يواصل مسيرته العالمية بلا هوادة، حيث تضاعف عدد الدول الذي أعلنت عن وجود إصابات به لديها بين عشية وضحاها، من كوريا الجنوبية إلى اليابان وروسيا والصين والولايات المتحدة وكندا.

فيما ذكرت السلطات الصينية أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 56 شخصا، فيما أصيب أكثر من 1970 آخرين.

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