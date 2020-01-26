غدا.. مدينة الأقصر تستضيف المنتدى الأفريقي للابتكار والتكنولوجيا

تستضيف غدا الاثنين مدينة الأقصر المنتدى الأفريقي للابتكار والتكنولوجيا والمقام في الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ يناير ٢٠٢٠، والذي يحمل شعار جيل جديد لأفريقيا الذكية من تنظيم شركة تكنوسبيس وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة نكتار الخيرية.





في إطار دعم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإيمانا منا بضرورة تكاتف القطاع الخاص والجامعات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق تلك الريادة.









يشارك في البطولة عدد من الجامعات المصرية والمدارس من ضمنها جامعة القاهرة وجامعة بدر، والجامعة الأمريكية والجامعة اليابانية وجامعة فاروس، وجامعة سونجور، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية العربية للنقل البحري في أسوان.





كما يشارك أيضا عدد من المدارس بالإضافة إلى 50 طالبا أفريقيا.



