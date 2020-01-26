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تعليم

غدا.. مدينة الأقصر تستضيف المنتدى الأفريقي للابتكار والتكنولوجيا

الأحد 26/يناير/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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خالد محيي الدين
تستضيف غدا الاثنين مدينة الأقصر المنتدى الأفريقي للابتكار والتكنولوجيا والمقام في الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ يناير ٢٠٢٠، والذي يحمل شعار جيل جديد لأفريقيا الذكية من تنظيم شركة  تكنوسبيس وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة نكتار الخيرية. 

في إطار دعم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس  عبد الفتاح السيسي الاهتمام بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإيمانا منا بضرورة تكاتف القطاع الخاص والجامعات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق تلك الريادة.


يشارك في البطولة عدد من الجامعات المصرية والمدارس من ضمنها جامعة القاهرة وجامعة بدر، والجامعة الأمريكية والجامعة اليابانية وجامعة فاروس، وجامعة سونجور، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية العربية للنقل البحري في أسوان.

كما يشارك أيضا عدد من المدارس بالإضافة إلى 50 طالبا أفريقيا.

ويهدف المنتدى إلى تعريف الدول الأفريقية بآخر تطورات الروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وكذلك يتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل ومسابقات طلابية في مجالات الروبوت والبرمجة وتطبيقات الموبايل والذكاء الاصطناعي.
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