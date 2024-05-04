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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تقديرا لجهوده.. المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي تختار العسومي رئيسا لها

عادل العسومي - رئيس
عادل العسومي - رئيس البرلمان العربي

أعلنت الهيئة التأسيسية الرئيسية للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي اختيار عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة خلفًا للدكتور ناصر الفضلي، رئيس مركز لندن للبحوث.

وأعرب العسومي عن سعادته وترحيبه بهذا المنصب واعتزازه بالثقة التي أولتها إليه الهيئة التأسيسية للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، مؤكدا عزمه السير مع كل أعضاء المنظمة في اتجاه بلوغ أهدافها، لا سيما ما يتعلق بالتنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن العربي والعمل على استثمار البحث العلمي في تطوير حياته عبر القطاعات الخمسة التي ترتكز عليها المنظمة المتمثلة  في صناعة التعليم والطاقة والغذاء والدواء  والسياحة.

وأشار العسومي إلى أهمية البحث العلمي في دعم مسيرة التقدم والتنمية العربية، لافتاً إلى أن الطموح لتطوير الوطن العربي على الأصعدة كافة لا سقف له، وأنه يسعى لذلك من خلال أي موقع يترأسه.

ولفت إلى أن مركز لندن للبحوث والاستشارات أسس المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، لتعمل في ثلاثة مسارات تتعلق بالبحث العلمي عبر مشروعات علمية تحاكي احتياجات تنموية للعالم العربي.

يذكر أن المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي - UAO.SR - مؤسسة دولية خاصة مساهمة، مسجلة في المملكة المتحدة بترخيص قانوني من غرفة التجارة بتاريخ 17 يناير 2024م، وتُعنى بإنتاج البحوث العلمية التطبيقية في تخصصات مختلفة وتقديم الاستشارات للقطاعات الحكومية والخاصة.

وتضم المنظمة العديد من الشخصيات العربية من أصحاب القيادة والإبداع في النواحي المتخصصة بالعلوم الاجتماعية والتطبيقية، والهيكل التنظيمي للمنظمة يتألف من الرئيس الفخري للهيئة؛ الأميرة نورة بنت مساعد آل سعود، ويترأس الهيئة التأسيسية عضو معهد البحوث البريطاني الأسبق ورئيس مركز لندن للبحوث الدكتور ناصر الفضلي، ويترأس الهيئة الإدارية سفير حقوق الإنسان الدولي الدكتور أمجد شموط، بينما رئيس الهيئة الاستشارية العليا نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حازم صالح، بينما تترأس الهيئة العلمية للمنظمة خبير البحث العلمي في معهد المخطوطات العربية وزير البحث العلمي الأسبق بالسودان العالمة الدكتورة انتصار صغيرون.

البرلمان العربي التنمية المستدامة العلوم الاجتماعية الغذاء والدواء رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي

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