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محافظات

تحسن الأحوال الجوية وانتظام حركة الصيد في كفر الشيخ

الأحد 26/يناير/2020 - 12:21 م
انتظام حركة الصيد
انتظام حركة الصيد في كفر الشيخ
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محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، تحسنًا كبيرًا في الأحوال الجوية، حيث يسود جو مشمس أنحاء قرى ومدن المحافظة، بعد توقف هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد خلال نوة الفيضة الكبرى.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة كفر الشيخ، اليوم، 17 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 47 %، بينما قلت شدة الرياح وعادت إلى معدلاتها الطبيعية لتسجل سرعتها 6 كم/ ساعة.


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وانتظمت حركة الصيد في البحر المتوسط، وبحيرة البرلس بمركزي البرلس وسيدي سالم، بعد أن هدأت الرياح وعادت إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بممارسة أنشطة الصيد والملاحة.

وفي سياق متصل، تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، أعمالها في رفع مياه الأمطار المتراكمة تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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