إعدام 16 كلبا في حملة للقضاء على الكلاب الضالة بمدينة منوف

شنّ مجلس مدينة منوف بالتعاون مع الإدارة البيطرية، حملة مكبرة، للقضاء على الكلاب الضالة بالشوارع، نظرًا لمهاجمتها الأهالي بالشوارع وتخويفها لهم.

وتوجهت الحملة -بحسب بيان اليوم الأحد- إلى شوارع المدينة حسب البرنامج المقرر سابقا، وتم إعدام 16 كلبا ضالا باستخدام المادة السامة.