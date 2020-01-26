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محافظات

إعدام 16 كلبا في حملة للقضاء على الكلاب الضالة بمدينة منوف

الأحد 26/يناير/2020 - 11:14 ص
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
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محمد امين
شنّ مجلس مدينة منوف بالتعاون مع الإدارة البيطرية، حملة مكبرة، للقضاء على الكلاب الضالة بالشوارع، نظرًا لمهاجمتها الأهالي بالشوارع وتخويفها لهم.

وتوجهت الحملة -بحسب بيان اليوم الأحد- إلى شوارع المدينة حسب البرنامج المقرر سابقا، وتم إعدام 16 كلبا ضالا باستخدام المادة  السامة.


وجرى التخلص من الكلاب بعد إعدامها بالطرق الصحية التي لا تضر البيئة ولا تضر بصحة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات بشكل مكثف وحسب جدول زمني لكل نواحي المركز والمدينة للتخلص من الكلاب الضالة التي تثير الذعر بين الأهالي والأطفال.
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