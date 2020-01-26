جامعة المنصورة تحتل المركز الأول في الاستشهادات العلمية

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، الأحد، عن تصدر الجامعة المركز الأول بين الجامعات المصرية.









وتصدرت جامعة المنصورة أعلى ترتيب 10 جامعات على مستوى مصر من بين الجامعات المصرية المشاركة بالتصنيف، وفق إعلان تصنيف ويبوميتركس لنشاط جوجل سكولار لأعلى استشهادات Google Scholar Citation إصدار يناير 2020 "9.1".





كما تقدمت الجامعة من المركز الثاني وفقا لنتائج الإصدار عام 2019 إلى المركز الأول يناير 2020.





وأظهرت النتائج إجمالي عدد الاستشهادات 206.853 خلال هذا الإصدار مقابل 189,317في الإصدار السابق.





وهنأ رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بهذا التميز وتصدر المركز الأول بين الجامعات فى الاستشهادات المرجعية،