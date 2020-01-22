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تعليم

مجلس جامعة المنصورة يوافق على برنامج الذكاء الاصطناعي وجائزة أفضل قسم علمى

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:40 م
مجلس جامعة المنصورة
مجلس جامعة المنصورة يوافق على برنامج الذكاء الاصطناعى وجائزة
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همت الحسينى
عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم 561 اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وبحضور الدكتور أيمن  مختار محافظ الدقهلية.

وقدم رئيس جامعة في مستهل الجلسة التهنئة للدكتورة منال عيد لصدور قرار توليها منصب عميد كلية الصيدلة.



وتم خلال الجلسة إحاطة المجلس علما بموافقة رئيس الجامعة على معاملة سيدة مغربية الجنسية معاملة المصريين وعلاجها بأحد المراكز الطبية المتخصصة نظرا لكونها مقيمة داخل مصر منذ سنوات طويلة ومتزوجة مصري وايمانا من الجامعة برسالتها بتقديم الخدمات الطبية  للأخوة والاشقاء العرب.

ووافق المجلس على استحداث جائزة أفضل قسم علمي في البحث العلمي عن عام 2019 م في قطاعات العلوم الطبية وتشمل 64 قسماً علمياً  وتشمل كليات ( الطب – طب الاسنان – الصيدلة – التمريض) والعلوم الأساسية وعلوم الحياة والعلوم الهندسية (58 قسمًا علميًا وتشمل كليات (العلوم – الطب البيطري – الهندسة – الحاسبات والمعلومات) والعلوم الانسانية والتربوية 62 قسما علميا وتشمل كليات (التجارة – الحقوق – الآداب – التربية – التربية النوعية – التربية الرياضية – التربية طفولة مبكرة – السياحة والفنادق – الفنون الجميلة).

كما تم إحاطة المجلس باعتماد لائحة الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات ومخاطبة المجلس الاعلى للجامعات بذلك.

كما وافق المجلس على تغيير اسم برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات الى برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على منح 6 أعضاء هيئة تدريس  لقب أستاذ بكلية الطب ، منح 7 أعضاء هيئة تدريس لقب أستاذ مساعد بكليات الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، التربية، تعيين 15 مدرسا مساعدا بوظيفة مدرس بكليات الطب، التربية، العلوم، التربية النوعية، منح استشارى مساعد لقب استشارى بمركز جراحة الجهاز الهضمى.
مجلس جامعة المنصورة يوافق على برنامج الذكاء الاصطناعي وجائزة أفضل قسم علمى
مجلس جامعة المنصورة يوافق على برنامج الذكاء الاصطناعي وجائزة أفضل قسم علمى
مجلس جامعة المنصورة يوافق على برنامج الذكاء الاصطناعي وجائزة أفضل قسم علمى
مجلس جامعة المنصورة يوافق على برنامج الذكاء الاصطناعي وجائزة أفضل قسم علمى
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