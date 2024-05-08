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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن الرداد: إيمي شخصيتها دمها خفيف ومش بعرف أتخانق معاها وردودها بتضحكني|فيديو

الفنان حسن الرداد
الفنان حسن الرداد

قال الفنان حسن الرداد ، إن نجله " فادي " يبلغ من العمر حاليا عام وأربعة اشهر وأن زوجته إيمي سميرغانم  تقضي معه 24 ساعة  في اليوم  .
تابع   حسن الرداد  خلال  لقاء  عبر  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   “ ON": " إيمي قاعدة معاه الاربعة وعشرين  ساعه مش بتنام  زي كل الامهات مغمضة عين ومفتحه  عين " 
وعن كواليس الحياة بينهما في المنزل ،وهل الكوميديا  تسيطر عليها  عقب قائلاً : " إيمي بطبعها شخصية كوميدية فلازم وأنا قاعد معاها أضحك سواء متعصبة او بتهزر هي طبيعة شخصيتها دمها خفيف "
أكمل  الفنان حسن الرداد، قائلاً: " مش بعرف أتخانق معاها لانها حتى في عصبيتها ردودها بتضحك  هي تقريباً  سمير غانم الصغير "
أكمل حسن الرداد : "إيمي سمير غانم كوميدية جدا في البيت وانا وهي  بنحب السينما والمسرح  وسأقدم عمل فني جديد معها " 
وعن البرنامج  قال: " برنامج تلفزيوني  بفورمات عالمي، وانا مستمتع به "
 

حسن الرداد ايمى سميرغانم الفنان حسن الرداد لميس الحديدي سمير غانم

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