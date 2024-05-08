حسن الرداد: إيمي شخصيتها دمها خفيف ومش بعرف أتخانق معاها وردودها بتضحكني|فيديو

قال الفنان حسن الرداد ، إن نجله " فادي " يبلغ من العمر حاليا عام وأربعة اشهر وأن زوجته إيمي سميرغانم تقضي معه 24 ساعة في اليوم .

تابع حسن الرداد خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": " إيمي قاعدة معاه الاربعة وعشرين ساعه مش بتنام زي كل الامهات مغمضة عين ومفتحه عين "

وعن كواليس الحياة بينهما في المنزل ،وهل الكوميديا تسيطر عليها عقب قائلاً : " إيمي بطبعها شخصية كوميدية فلازم وأنا قاعد معاها أضحك سواء متعصبة او بتهزر هي طبيعة شخصيتها دمها خفيف "

أكمل الفنان حسن الرداد، قائلاً: " مش بعرف أتخانق معاها لانها حتى في عصبيتها ردودها بتضحك هي تقريباً سمير غانم الصغير "

أكمل حسن الرداد : "إيمي سمير غانم كوميدية جدا في البيت وانا وهي بنحب السينما والمسرح وسأقدم عمل فني جديد معها "

وعن البرنامج قال: " برنامج تلفزيوني بفورمات عالمي، وانا مستمتع به "

