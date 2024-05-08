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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

دور مشايخ الأزهر في خدمة العلوم الشرعية والعربية بمؤتمر كلية الدراسات الإسلامية

الدكتور رمضان حسان
الدكتور رمضان حسان

تنظم كلية الدراسات الاسلامية والعربية  بالقاهرة  جامعة الازهر مؤتمرها العلمي الدولي الخامس الثلاثاء القادم تحت عنوان دور مشايخ الأزهر الشريف في خدمة العلوم الشرعية والعربية والعقيدة الاسلامية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف والدكتور سلامه جمعه داوود والدكتور محمود صديق .

صرح بذلك الدكتور رمضان محمد محمود حسان، عميد الكلية  ورئيس المؤتمر موضحا  أن المؤتمر يناقش 59  بحثا لباحثين من مصر والجزائر والسعودية والإمارات والسودان والكونغو وأهم المحاور الرئيسية للمؤتمر دور مشايخ الازهر في خدمة العلوم الإسلامية وأهمها علوم الشريعة  ويتضمن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان،  الاجتهادات الفقهية والقضايا المعاصرة ودور مشايخ الازهر ومفهوم الحرية في الشريعة الإسلامية و العلل والمقاصد في الشريعة الإسلامية وقضايا التجديد في الفقه المعاصر وموقف مشايخ الازهر منها ،  قضايا المرأة" الختان -الطلاق- وغيرها " وموقف مشايخ الازهر منها ،  قضية التقريب بين المذاهب وموقف مشايخ الازهر منها،   المسؤوليه المدنيه والجنائيه  في الشريعة الإسلامية،  المسائل الطبية الحديثة وموقف مشايخ الازهر منها. 

توصيات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

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وأكد  الدكتور نادي عبد الله امين عام المؤتمر أن محور علوم السنة النبوية يتضمن جهود مشايخ الازهر في خدمة السنة النبوية والدفاع عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم والرد على منكرى السنه النبويه المطهره والإساءة الى نبي الرحمه والحفاظ على التراث النبوية تدريسا وتأليفا ورواية واجازه

 أما محور علوم التفسير يتضمن موقف مشايخ الازهر من قضايا التجديد في التفسير في العصر الحديث قضايا المرأة في التفسير قضايا العلاقة بين المسلمين وغيرهم في التفسير ترجمة القرآن الكريم كتابه المصاحف اما محور دور مشايخ الازهر في خدمة اللغة العربية فيتضمن اللغة العربية وهوية الأمة ودور مشايخ الازهر في المحافظة عليها محاربة التغريب وتمكين “علو”   اللغة العربية إحياء اللغة العربية والتجديد في مجال اللغة العربية وآدابها وأهمية اللغة العربية في فهم النص القرآني والسنة النبوية مقاومة محاولات التشويه للغه العربيه

وأوضح  الدكتور عبد الغفار يونس صديق وكيل الكلية وأمين المؤتمر أن المحور الثالث عن دور مشايخ الازهر في المحافظة على العقيدة الإسلامية ويتضمن الفكر الأشعري مفهومه وأصوله واسهاماته في الفكر الوسطي الفكر الصوفي اصوله واسهاماته التطرف وأبعاده السياسية والاجتماعية والأمنية الكرامة والتوسل بالأولياء التقريب بين مذاهب السنة والشيعة نقض الأفكار الهدامة 

وأختتم  الدكتور عبد التواب محمد عثمان مقرر المؤتمر ان محور مشايخ الازهر وقضايا المسلمين يتضمن مناصرة مشايخ الازهر للاقليات الاسلاميه مشايخ الازهر واستنباطهم آفاق المستقبل الفرقة والقتال بين أبناء الأمة وموقف مشايخ الازهر منها قضية القدس الازهر نشر الثقافة الإسلامية في العالم

 

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