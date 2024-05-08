«الأونروا»: لو حدث اجتياح بري إلى رفح سنكون أمام كارثة إنسانية |فيديو

قالت تمارا الرفاعي، مدير العلاقات الخارجية بمنظمة الأونروا، إنه بالرغم من تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة إلا أن المنظمة مُصممة على البقاء في غزة، ومساعدة من يحتاجون للمساعدة ولكن الوضع الآن هناك كارثي حيث إن إغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم يعني إغلاقاً كاملاً للمساعدات الإنسانية.



وكشفت تمارا الرفاعي خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON": أن الأولوية لدخول الوقود إلى غزة، مشددة: "لدينا ما يكفينا ليوم إضافي فقط، ولدينا مخزون من المساعدات بالإضافة إلى المساعدات الموجودة في مصر".



وحذّرمدير العلاقات الخارجية بمنظمة الأونروا من الاجتياح البري قائلة: "لو حدث اجتياح بري إلى رفح سنكون أمام حمام من الـ.ــدم، وكارثة إنسانية".