اللواء محمد قشقوش يحلل الأوضاع العسكرية بين حماس وإسرائيل في غزة

قال اللواء محمد قشقوش عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، قوات حماس، متواجدة منذ بداية الحرب في الـ 7 من أكتوبر 2023، ومع استمرارها نجحت في التحرك عبر الارض والأنفاق، بمسافة تصل لـ 40 كم، وتجري انتقالات من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال نسبيًا، وهي تتحرك في شكل نوع من المناورة العسكرية طبقًا للضغط الإسرائيلي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل ترى أنها هجومها على رفح، قد يؤدي اجتزاز الجزء المتبقي من قوات حماس الموجودة تحت الأرض، والتي في يديها الرهائن الإسرائيلية.

وأشار اللواء محمد قشقوش، إلى أن قوات حماس لديها حرفة في إدارة القتال، ونجحت في استهداف مواقع وقوات إسرائيلية حتى اليوم الماضي في كرم أبو سالم، مشيرًا إلى أن استمرار حماس بهذا الشكل، يؤكد أن لديها قوة بشرية وأسلحة وزخائر وكل العتاد العسكري، بجانب القوة البشرية من الرهائن، الموجودين والذين ينتقلون خلال المناورات مرة و اتنين وثلاثة وصولًا إلى رفح، معقبًا:" هذا ليس سهلًا ، فحماس تقوم بجهد كبير في عملية نقل الرهائن، وتقوم بمناورات جبارة وتستمر في القتال حتى وقت قريب، وتطلق صواريخ وتستهدف قوات إسرائيلية، وتقوم بأعمال عسكرية ، جديرة بالملاحظة".