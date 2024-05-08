روسيا: نثمّن جهود مصر الرامية لوقف إطلاق النار في غزة

أثنى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، على جهود مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بوجدانوف، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، إن "روسيا تقدر بشدة جهود مصر وقطر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن، برغم أن إسرائيل لم تقبل الاتفاق بعد".

وشدد بوجدانوف "نقدر بشكل كبير جهود مصر وقطر ونتائج مباحثات القاهرة".