وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع خدمات المرأة المتكامل بمدينة بنها

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مجمع خدمات المرأة المتكامل بمدينة بنها محافظة القليوبية ضمن جولتها الحالية بالمحافظة.





وتفقدت القباج المجمع الذي يحتوي على عدد كبير من الخدمات المقدمة للمرأة بالمحافظة، وهي مركز لاستضافة المرأة والمزود بأماكن للإقامة والإعاشة، ومطعم للمأكولات، وفندق للإقامة، وغرف لإقامة المغتربات، وصالة للألعاب الرياضية للسيدات فقط، ومطبخ مزود بأحدث المعدات والأدوات لإقامة العزومات والمأكولات وتجهيز وجبات نصف مطهية، ومغسلة وكي ملابس، ومعمل للحاسب الآلي، وعدة قاعات لإقامة الندوات والمؤتمرات.

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ويعد مركز استضافة وتوجيه المرأة ببنها ضمن ٨ مراكز لاستضافة المرأة في ٨ محافظات على مستوى الجمهورية، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والفيوم والمنيا وبني سويف.