AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع خدمات المرأة المتكامل بمدينة بنها

الأحد 26/يناير/2020 - 02:23 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
Advertisements
إبراهيم الهوارى

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مجمع خدمات المرأة المتكامل بمدينة بنها محافظة القليوبية ضمن جولتها الحالية بالمحافظة.


وتفقدت القباج المجمع الذي يحتوي على عدد كبير من الخدمات المقدمة للمرأة بالمحافظة، وهي مركز لاستضافة المرأة والمزود بأماكن للإقامة والإعاشة، ومطعم للمأكولات، وفندق للإقامة، وغرف لإقامة المغتربات، وصالة للألعاب الرياضية للسيدات فقط، ومطبخ مزود بأحدث المعدات والأدوات لإقامة العزومات والمأكولات وتجهيز وجبات نصف مطهية، ومغسلة وكي ملابس، ومعمل للحاسب الآلي، وعدة قاعات لإقامة الندوات والمؤتمرات.

اقرا ايضا:

غدًا.. انطلاق ملتقى توظيفي بشبين القناطر يوفر 6 آلاف فرصة عمل للشباب


ويعد مركز استضافة وتوجيه المرأة ببنها ضمن ٨ مراكز لاستضافة المرأة في ٨ محافظات على مستوى الجمهورية، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والفيوم والمنيا وبني سويف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد تعليم دمياط في 2019 | افتتاح مدارس جديدة بـ 92 مليون جنيه.. وتكريم ذوي الاحتياجات الخاصة

القباج تتابع معرض ديارنا للحرف اليدوية والمبيعات تتخطي مليون ونصف

بهدف استغلال المنطقة.. محافظ القليوبية يبحث تطوير كورنيش النيل بـ بنها

تعليم القليوبية: الانتهاء من تصحيح الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

إطلاق برنامج فرصة لدعم المشروعات الاقتصادية لمستحقى تكافل وكرامة بالمنيا قريبا

غدا.. وزيرة التضامن تزور القليوبية لتفقد سير العمل في وحدات بنها وطوخ

ترشيحاتنا

بحبك وبنتظرك.. أحلام توجه رسالة لنانسي عجرم بسبب the voice kids.. والأخيرة ترد

مرضى كورونا يصارعون الموت داخل مستشفى فى ووهان الصينية.. شاهد

كيدهن عظيم.. أصالة تغني مع ابنتها شام: حاجة ما تخصكش

أخبار الرياضة ليلا.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا.. الزمالك يعاقب شيكابالا.. يد مصر تقترب من طوكيو

آخر كلام.. حسم موعد مباراة مصر وتونس فى نهائى الأمم الأفريقية لليد

لاعب الأهلي السابق يطمئن الجمهور بعد اجراء عملية جراحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قشر السمك.. بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

9 أسباب وراء ظهور الكيس الدهني بالعين

بعد تفشيه في الصين .. 15 نوع فاكهة ومشروبات تحميك من فيروس كورونا