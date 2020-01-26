رئيس جامعة بني سويف: تطبيق العلاج عن بعد داخل المستشفى الجامعي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن إنشاء وحدة العلاج عن بعد وهي مبادرة من وزارة الاتصالات، وتم العمل بها داخل مستشفى بني سويف الجامعي وتطبيقها بالكشف علي مرضى مستشفى البلاط المركزي بالوادي الجديد عن طريق الفيديو كونفرانس، وقيام الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى وأستاذ جراحة المخ والأعصاب بمناظرة حالة مرضية عن طريق تشخيص الحالة عن بعد وكتابة العلاج اللازم للمريضة.

وأوضح الدكتور منصور أن تقنية العلاج عن بُعد هي أحد أهم التقنيات المطلوبة لتطوير الخدمات الصحية خاصة وأن أجهزة العلاج عن بعد تحتوي على أجهزة لقياس مختلف القياسات الحيوية للمريض عن بعد مثل ضغط الدم ونبضات القلب وأيضًا أجهزة للكشف المتخصص لأمراض العيون والأمراض الجلدية وغيرها من الأجهزة المهمة، وتم إعداد جدول للأساتذة في جميع التخصصات الطبية المختلفة لمناظرة الحالات المرضية وتشخيص الحالات وكتابة العلاج اللازم للمرضى.

وقال الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى إنه تم اختيار مستشفى بني سويف الجامعي لتطبيق برنامج "التشخيص عن بعد" الفيديو كونفرانس وسيتمكن المريض من الحصول على رأى كبار الاستشاريين في حالتهم الصحية من غير أن يتكلفوا عناء الانتقال من محافظة إلى محافظة أخرى تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمة الصحية للمرضى في الأماكن النائية والحدودية".