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أخبار البلد

سفير مصر ببكين: لا إصابات بـ فيروس كورونا بين المصريين في الصين

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:17 م
سفير مصر في بكين
سفير مصر في بكين محمد البدري
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محمد وديع
أكد محمد البدري، سفير مصر لدى بكين، أن المصريين المقيمين في الصين بخير، مشيرا إلى أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين أبناء الجالية.

وتابع السفير في تصريحات تليفزيونية أن عدد المصريين الذين يعيشون في مدينة ووهان الصينية معقل الإصابة يقترب من 350 مصريا وهناك تواصل دائم معهم من خلال وسائل التواصل إضافة للهاتف لمتابعة حالتهم أولا بأول كما يجري إرسال النشرات الخاصة بالتوعية مباشرة لهم.

 وناشد عدد من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية السفارة المصرية بسرعة إجلائهم من المدينة، في ظل منع المواصلات، وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم، إلى جانب التحذيرات من الذهاب إلى المستشفيات إلا في حالة التأكد من الإصابة بالفيروس. 

من جانبه أكد أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية، في تصريحات تليفزيونية أن السفارة المصرية بالصين أجرت اتصالات مع السلطات الصينية في ووهان وفي بكين لبحث تقديم أي مساعدات تطلبها الجالية المصرية في ووهان في ظل عزل المدينة وحظر خروج السكان منها منعا لانتشار الفيروس. 

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