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حوادث

بعد تأييد حبسها عامين.. مصدر مقرب من بوسي يكشف مكان هروبها

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:16 م
المطربة بوسي
المطربة بوسي
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اسلام مقلد
كشف مصدر مقرب من المطربة بوسي، عن أنها تمكث الآن فى لبنان منذ فترة بعد صدور حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي وتأييد ذلك الحكم اليوم.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المطربة بوسي قررت عدم العودة لمصر فى الوقت الحالي، لحين الاستئناف وعمل معارضة أخرى على الحكم الصادر بحقها حتى لا يتم القبض عليها.

وكانت قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، رفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ «بوسي» على حبسها عامين بتهمة التهرب من سداد مليون و 827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب واعتبارها كأن لم تكن واستمرار الحكم السابق بحبسه عامين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.

كانت المحكمة حددت جلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة.

وقضت المحكمة يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، بعدما أسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.
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