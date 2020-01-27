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نبيلة مكرم: عودة وزارة الهجرة يؤكد حرص الدولة على مواطنيها بالخارج

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:25 م
نبيلة مكرم وزيرة
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
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حمزة شعيب
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الهدف من مبادرة مراكب نجاة، هو توعية المصريين من خطر الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تدريب شرائح مختلفة من المجتمع خاصة الشباب لتأهيلهم للعمل فى الخارج بالتنسيق مع سفراء الدول المختلفة.

وتابعت مكرم خلال حوارها مع الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور": "أكثر ما كان يؤلمها خلال عملها بروما هو معاناة الأطفال القصر بعد وصولهم من رحلة هجرة غير شرعية، موضحة أن أهالى هؤلاء الأطفال هم من يدفعون الأموال حتى يهاجروا ويصبحوا قادرين بعد ذلك على الإنفاق على ذويهم".

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن مبادرة مراكب النجاة تحرص على تنظيم لقاءات منفصلة مع تلاميذ المدارس وربات المنازل، للحد من إنتشار هذه الظاهرة، مضيفة: "عودة وزارة الهجرة يعكس حرص الدولة المصرية على مواطنيها بالخارج".

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