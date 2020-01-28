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اقتصاد

«الرقابة المالية»: مصر الثانية في المنطقة العربية بتمويل الشركات الناشئة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:07 م
محمد عمران رئيس هيئة
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
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علياء فوزى
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مصر احتلت المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة، بينما حققت المركز الثاني من حيث قيمة التمويل الممنوحة لتلك الشركات، وذلك وفقًا لـ MAGNiTT، أكبر منصة بيانات في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي لهيئة الرقابة المالية لإلقاء الضوء على "حصاد وأهم إنجازات القطاع المالي غير المصرفي  عن العام المنتهى 2019 ".

تابع "على مستوى تحسين مناخ الإستثمار، ففي إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل مكافحة غسل الأموال وكذلك حصر الإستثمار الأجنبي في مصر إلكترونيًا فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وسط استمرار الجهود في استكمال منظومة التحول الرقمي في تقديم الهيئة لخدماتها الرقابية وربطها إلكترونيًا بالشركات والجهات الخاضعة لرقابتها".

وعلى مستوى  العلاقات الدولية، أوضح أنه تمت إعادة انتخاب مصر عضوًا باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبي صناديق التأمين (IOPS) خلال الفترة 2020 - 2021 وذلك للمرة الثالثة على التوالى، كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة The International Network of Financial Centers for Sustainability - FC4S Network .  

كما انضمت الهيئة إلى منتدى التأمين المستدام Sustainable Insurance Forum (SIF) لتصبح ثاني دولة عربية تنضم للمنتدى، بالإضافة إلى انضمام الهيئة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتصبح المؤسسة الحكومية رقم 206  ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثاني هيئة رقابية مالية.

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