بمساحة 7900 متر.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد تشطيبات مراكز طبية جديدة

تفقد اليوم الثلاثاء الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ما جرى إنجازه من إنشاءات وتشطيبات المراكز الطبية الثلاثة المستشفى الجامعة وهم "مركز جراحة العظام ومركز جراحة المخ والأعصاب ومركز النسا والتوليد " للوقوف على تنفيذ الجدول الزمني للانتهاء من للتجهيزات، وكذلك التعرف على مدى جاهزية الأقسام والوحدات والتى سيتم تسلمها من الشركة المنفذة في القريب العاجل.









ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية والدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي والدكتور جمال العدل المدير التنفيذي للمراكز الطبية والدكتور أحمد عبد الخالق رئيس قسم الأشعة والدكتور حامد يوسف رئيس قسم النسا والتوليد والدكتورة لمياء السروجى مديرة قسم الاشعة بالمراكز الطبية والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس قسم الأجهزة الطبية بكلية الهندسة وأسامة موسى أمين عام الجامعة، وأيمن زكي المدير المالي والإداري للمراكز الطبية.



وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة ما تم إنجازه من التشطيبات والتجهيزات الخاصة بالطابق الأول علوى ويضم مكاتب إدارية وعيادات خدمية ويضم 36 مكتبا إداريا وتضم العيادات الخدمية عيادة العلاج الطبيعي والتأهيل الخاصة بمركز العظام، عيادات علاج الصرع والسكتة الدماغية وأجهزة رسم المخ والعضلات ورسم الأعصاب الخاصة بمركز جراحة المخ والأعصاب، كما يضم 3 مدرجات تعليمية وقاعات تدريب ومكتبة خاصة بمركز النسا والتوليد .





كما تفقد الطابق الثاني علوي ويضم غرف الولادة والمعامل المتكاملة وأجهزة الأشعة والتى أشعة عادية و أشعة مقطعية و رنين المغناطيسى، حيث يحتوى على 3 غرف أشعة عادية ، 6 رف أشعة تليفزيونية ، جهاز اشعة الفلورسكوبى .



يذكر أنه جرى إنشاء المراكز الطبية الثلاثة على مساحة 7900 متر مربع تضم 8 طوابق لكل مركز وتستوعب 750 سريرا، لاستيعاب الأعداد المتزايدة على أقسام العظام، النسا والتوليد، جراحة المخ والأعصاب.



