تربية موسيقية حلوان تبدأ حجز دورات تدريبية

أعلنت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بالزمالك عن فتح باب التقديم لعدد من الدورات التدريبية المختلفة التي تقام بالكلية كل ٣ أشهر، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كرم ملاك، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم نظمي، مدير المركز.





وتتضمن هذه الدورات العزف على جميع الآلات الموسيقية ودورات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورات هندسة الصوت، وتعليم موسيقى الجاز، وتعليم الدرامز مع الفنان العالمي أحمد ربيع، ودورات دار العود وبيت الغناء، واستديو التسجيلات الصوتية، وتدريس مناهج كلية ترينتي Trinity college التابعة الملكة المتحدة البريطانية.



