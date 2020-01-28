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تعليم

تربية موسيقية حلوان تبدأ حجز دورات تدريبية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بالزمالك عن فتح باب التقديم لعدد من الدورات التدريبية المختلفة التي تقام بالكلية كل ٣ أشهر، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كرم ملاك، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم نظمي، مدير المركز. 

وتتضمن هذه الدورات العزف على جميع الآلات الموسيقية ودورات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورات هندسة الصوت، وتعليم موسيقى الجاز، وتعليم الدرامز مع الفنان العالمي أحمد ربيع، ودورات دار العود وبيت الغناء، واستديو التسجيلات الصوتية، وتدريس مناهج كلية ترينتي Trinity college التابعة الملكة المتحدة البريطانية.

تأتي هذه الدورات في إطار دور الكلية المجتمعي لتقديم الخدمات التعليمية والفنية المختلفة التي تساهم في إثراء الروح والوجدان، حيث تعد الموسيقى رافدا هاما من روافد إشعار الفرد بالسعادة والبهجة والسرور والانسجام النفسي والروحى، وتساعده على تنظيم عواطفه والاسترخاء.
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