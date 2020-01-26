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تعليم

اتحاد طلاب جامعة حلوان : حملة للاهتمام بالصحة النفسية للطلاب

الأحد 26/يناير/2020 - 10:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن بدء حملة  للاهتمام بالصحة النفسية للطلاب بالجامعة لتوفير مناخ تعليمى سليم يساعد الطلاب على التميز والابداع .

 

أعلن على سيد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ان الجامعة تستعد لتنفيذ  مؤتمر وحملة للصحة النفسية للطلاب عن طريق  عمل محاضرات بمشاركة بعض الشخصيات الناجحة الشهيرة لتوعية الطلاب بتجاربهم   ،بالاضافة الى عمل الجامعة على تجهيز عدة عيادات نفسية بالجامعة .

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أشار سيد الى ان الحملة ستكون عن طريق مقرات متنقلة داخل الجامعة  للعمل على حصر الطلاب المحتاجين للدعم النفسى وارشادهم الى العيادات ، وذالك بمساعدة اساتذة وطلاب من علم النفس بالجامعة .

 

بالاضافة الى تطوع العديد من طلاب الطب و التمريض و الخدمة الاجتماعية و قسم علم النفس بكلية الاداب وذالك بعد خضوعهم للعديد من دورات التدريب فى مجال الصحة النفسية  .

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