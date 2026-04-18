بدء تطوير ميدان محمد فريد بالقاهرة | صور

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء أعمال تطوير ميدان محمد فريد ورفع كفاءة التخطيط به، ودهان الأرصفة، والبلدورات، والأسوار المحيطة بمداخل محطة مترو محمد نجيب ، وازالة الاعلانات المشوهه عنها،

ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بتمثال محمد فريد الذى يتوسط الميدان المسمى باسمه.

رافق محافظ القاهرة د. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة واعادة طلاء المبانى المطلة على الميدان ، باعتباره جزء من مشروع تطوير القاهرة الخديوية الذى يهدف إلى إحياء التراث المعماري لمنطقة وسط البلد ، وتحسين الصورة البصرية، بإعادة تأهيل الميادين والشوارع. لإعادة رونقها التاريخى.