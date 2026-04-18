العمل: 1200 منحة تدريبية لتأهيل الشباب.. رابط التقديم

اختتم وزير العمل حسن رداد، ومحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، اليوم السبت، جولتهما بمحافظة الإسكندرية بزيارة معهد دون بوسكو الساليزيان الإيطالي، حيث شهدا تخريج دفعات جديدة من المتدربين، وتسليم شهادات التخرج للشباب الذين اجتازوا برامج التدريب المهني بالمعهد.

وخلال الزيارة أعلن وزير العمل – تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية – عن تقديم 1200 منحة تدريبية مجانية جديدة للشباب بالتعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي، بهدف تأهيلهم بالمهارات الفنية التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..وأعلن عن هذا الرابط للتقديم :https://forms.gle/zAT7RXSnLVXyQhjF7 .. جاء ذلك بحضور الأب أليخاندرو ليو مدير معهد دون بوسكو الساليزيان الإيطالي بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب المتدربين والخريجين وأسرهم.

وتفقد وزير العمل ومحافظ الإسكندرية خلال الزيارة الورش والمعامل التدريبية بالمعهد، والتي شملت معامل وورش الميكانيكا، والكهرباء، واللحام، والخراطة، والخياطة، والتكييف والتبريد، وغيرها ،حيث اطلعا على البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها في تلك التخصصات، والتي تستهدف إعداد وتأهيل الشباب بالمهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل في الداخل والخارج.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب وزير العمل حسن رداد عن سعادته بالتواجد داخل هذا الصرح التدريبي العريق، مؤكدًا أن معهد دون بوسكو يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية في مجال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية.وأوضح الوزير أن زيارة المعهد تأتي في إطار حرص وزارة العمل على متابعة برامج التدريب المهني على أرض الواقع، والاطمئنان على جودة العملية التدريبية داخل الورش والمعامل، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة للتوسع في برامج التدريب المهني وتقديم منح تدريبية مجانية للشباب، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وربط التدريب باحتياجات سوق العمل...وأشار الوزير إلى أن التعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي في القاهرة والإسكندرية حقق نتائج ملموسة في مجال التدريب المهني، على 23 مهنة حرفية، إلى جانب تعليم اللغات الأجنبية وتنظيم دورات في المهارات الحياتية، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات توظيف لتوفير فرص عمل للخريجين..وأكد الوزير أن وزارة العمل مستمرة في تطوير منظومة التدريب المهني والتوسع في الشراكات مع المؤسسات التعليمية والتدريبية المتميزة، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة وفق معايير دولية وقادرة على المنافسة في أسواق العمل المختلفة.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد شباب مؤهل لسوق العمل، مشيدًا بالمستوى المتميز للخريجين، والذي يعكس ثمرة الجهود المبذولة في مجال التعليم والتدريب الفني.

وأشار المحافظ إلى عمق العلاقات التاريخية بين الإسكندرية وإيطاليا، والتي تجسدها مؤسسات تعليمية رائدة مثل معهد دون بوسكو بالإسكندرية في مجال تأهيل الكوادر الفنية، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي...وأكد استمرار المحافظة في دعم الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لإعداد كوادر تمتلك مهارات حقيقية تلبي احتياجات سوق العمل، موجهًا الشكر لوزير العمل على دعمه المتواصل لجهود تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وحرصه على توفير فرص عمل حقيقية للشباب بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.