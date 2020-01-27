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تعليم

جامعة حلوان: إجراءات احترازية وحملات توعية للوقاية من كورونا

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:33 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

بعد ظهوره في الصين، أعلنت عدة دول وجود إصابات بفيروس كورونا القاتل، الذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم باتخاذ الإجراءات لمنع حدوث وباء عالمي.

 

وأعلنت عدة جامعات مصرية بعض إجراءات الوقاية لتحذير الطلاب بالجامعة والاهتمام بصحة الطلاب الوافدين لعدم انتقال المرض.


وفى هذا الإطار صرحت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الآداب بأنه سيتم عمل حملات لتوعية الطلاب بخطورة المرض وطرق الوقاية منه وأعراضه تحت إشراف أساتذة كلية الطب بالجامعة.


وأوضحت أن قسم اللغة الصينية بالكلية حاليا لا يحتوى على العديد من الأساتذة الصينين وجميعهم مقيمين بمصر لذا فاحتمالية انتقال المرض ضعيفة جدا.  

وقد أوضح مسبقا الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن جامعة حلوان لا تحتوى على  طلاب من الصين.


وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت بيانًا صحفيًا أفاد برفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في حالة وجود حالات يشتبه في إصابتها بفيروس الكورونا المستجدة.

 

كما شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أنه تم تكليف فريق عمل من الإدارة العامة بالبعثات ولجنة ترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالوزارة بالتعامل السريع والفوري ومتابعة الدارسين بشكل دوري سواء داخل جمهورية مصر العربية أو في جمهورية الصين الشعبية؛ بهدف متابعة الحالة الصحية للطلاب المصريين وأعضاء هيئة التدريس، والتواصل المباشر والرد على أية أسئلة تتعلق بالحالة الصحية، فضلًا عن التعرف على كيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال الآتي:

 

1-      [email protected]

 

2-      [email protected]

 

الجدير بالذكر أنه لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس الكورونا في المستشفيات الجامعية حتى الآن.
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