أبرزها إنشاء مجمع للجامعات الأوروبية.. 5 مشروعات مهمة للتعليم العالي الفترة المقبلة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن وجود عدد من الجامعات الجاري إنشاؤها بالعاصمة الإدارية وعدد من المدن الجديدة ومن بينها مجمعات مثل مجمع للجامعات الأوروبية، الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب.





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وتأتي على رأس المشروعات والجامعات التي سيتم إنشاؤها :





1- إنشاء مجمع للجامعات الأوروبية .





2- دراسة عرض من تحالف يضم 10 جامعات ايطالية في العاصمة الإدارية الجديدة منها عروض من جامعة نابولي ومن المقرر افتتاحها خلال العامين المقبلين.





3- دعم مدينة جامعة زويل حيث استثمرت نحو 3.5 مليار جنيه لاستكمال المشروع وانهاء النزاع مع جامعة النيل وتتضمن معامل ومراكز بحثية وجامعة للعلوم تضم 8 تخصصات تدرس لأول مرة في الشرق الاوسط و6 معاهد للأبحاث.





4- إنشاء الجامعة المصرية اليابانية في برج العرب، وهي تمنح شهادات معتمدة من 10 جامعات من كبري الجامعات العالم وتتضمن كليات للهندسة وإدارة الأعمال وعلوم التكنولوجيا والنانوتكنولوجي والتصنيع ومعامل متقدمة ومعدات وأجهزة يابانية.



