AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انفوجراف.. مصر تحصل على المركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 14 عالميا في مجال خدمات التعهيد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:50 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول حصول مصر على المركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا وال 14 عالميا في مجال خدمات التعهيد.

وأوضح الانفوجراف أن مصر حصدت المركز الأول في مجال خدمات التعهيد وفقا لمؤشر "ايه تي كيرني" لمواقع الخدمات العامة 2019.


وقال المركز إن مصر حصدت  المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا والمركز الـ14 عالميًا في مجال خدمات التعهيد، وفقًا لمؤشر "إيه تي كيرني" الصادر عن موقع الخدمات العالمية 2019، ويهدف المؤشر إلى تحديد أفضل الدول في مجال تقديم خدمات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على 4 مؤشرات فرعية وهي: الجذب المالي، قدرة ومهارة الأفراد، بيئة العمل، والتجاوب الرقمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالإنفوجراف| الروبيكي.. أول مجمع صناعي متكامل للصناعات الجلدية

زيادة الإنتاج 76%.. مصر تحتل مراكز متقدمة في مؤشرات الطاقة المتجددة

الوزراء يكشف أسباب إدراج مدينتي القاهرة والغردقة ضمن أفضل١٠٠ مقصد سياحي

راية لتكنولوجيا المعلومات توظف حلول "Genesys" المتكاملة

بالإنفوجراف... تعرف على حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019

الوزراء: تقدم مصر 4 مراكز في مؤشر أفضل الدول 2020

ترشيحاتنا

ضعي شرائح الليمون إلى جانب السرير وأنت نائمة.. وشاهدي ماذا يحدث

من الأجمل.. مي سليم وميس حمدان بنفس المكياج والجمهور زي الشربات

صفقة القرن.. مطالبات بعقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والأمن الإسرائيلي

وادي دجلة يحشد قوته الضاربة وجونيس يطالب لاعبيه بإسقاط الزمالك

خالد بيومي يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الزمالك

مسئول بمحطة قطار الإسماعيلية: تغريم منقذ ابنته من الموت 50 جنيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب

طبيعي أم إهمال.. جدل شديد حول وفاة عارضة أزياء مغربية شهيرة في السجن