انفوجراف.. مصر تحصل على المركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 14 عالميا في مجال خدمات التعهيد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول حصول مصر على المركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا وال 14 عالميا في مجال خدمات التعهيد.





وأوضح الانفوجراف أن مصر حصدت المركز الأول في مجال خدمات التعهيد وفقا لمؤشر "ايه تي كيرني" لمواقع الخدمات العامة 2019.









وقال المركز إن مصر حصدت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا والمركز الـ14 عالميًا في مجال خدمات التعهيد، وفقًا لمؤشر "إيه تي كيرني" الصادر عن موقع الخدمات العالمية 2019، ويهدف المؤشر إلى تحديد أفضل الدول في مجال تقديم خدمات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على 4 مؤشرات فرعية وهي: الجذب المالي، قدرة ومهارة الأفراد، بيئة العمل، والتجاوب الرقمي.