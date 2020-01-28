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أحمد موسى: ترامب غازل الفلسطينيين.. خطة السلام ستوفر 50 مليار دولار ومليون وظيفة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:32 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد سنتين من البحث والإجراءات، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن خطة السلام الجديدة.


وأضاف موسى، خلال  تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ترامب وعد منذ عامين  بوضع خطة لحل الدولتين، واليوم قال ترامب إن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل.


وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس الأمريكى قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدعم الخريطة التى سيتم وضعها.


وأوضح أن ترامب قال إننا لن نسمح لعودة الدماء، وأن الاتفاق سيكون عظيما للفلسطينيين، وأن ترامب قال إن هذه الخطة ستكون الأخيرة.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ترامب قال إن القدس ستبقى العاصمة غير المقسمة لإسرائيل، وأنه لا تفريط فى أمن إسرائيل.


وتابع موسى، أن ترامب غازل الفلسطينيين وقال إن خطة السلام ستوفر 50 مليار دولار ومليون وظيفة عمل للفلسطينيين.

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