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تعليم

اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم.. مؤتمر بـ تربية حلوان 26 فبراير

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:22 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم كلية التربية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، المؤتمر الدولي الثاني والعلمى التاسع عشر لكلية التربية بعنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم



يرأس المؤتمر الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور إيمان صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

ويقدم المؤتمر أفكارا ورؤى حول مستقبل التعليم فى ظل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة لخلق تعليم وتعلم يرتقى بشخصية المتعلم ويمكنه من اللحاق بركب  التكنولوجيا، ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الحركة العلمية بين المؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية لبناء جيل من الباحثين قادر على التنافس في مجال التمكين الرقمي، والارتقاء بمستوى البحث العلمي خاصة البحوث التطبيقية المرتبطة باقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي في التعليم، و يلقى الضوء على التجارب الدولية والعربية حول التطورات والابتكارات في مجال  اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى .

وتبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة التاسعة يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 ويستمر حتى الخميس  27 فبراير 2020 بقاعة المؤتمرات بكلية السياحة والفنادق .
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أهداف مؤتمر اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم بجامعة حلوان

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