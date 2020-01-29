AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مشروع وهمي لـ مقاول مفلس.. وزير الخارجية الإيراني يعلق على خطة ترامب للسلام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:46 ص
أول تعليق من إيران
أول تعليق من إيران على خطة ترامب للسلام
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم، الأربعاء، على إعلان الرئيس الأمريكي أمس، الثلاثاء، عن خطته المقترحة للسلام بين إسرائيل وفلسطين، واصفا إياها بأنها كابوس للمنطقة والعالم.

وقال محمد جواد ظريف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "ما يسمى "أفق السلام" هذا هو مجرد مشروع وهمي لمقاول مفلس، لكنه كابوس للمنطقة والعالم".

وأضاف الوزير الإيراني: "نأمل أن يشكل هذا الأمر جرس إنذار لجميع المسلمين الذين يسيرون في الطريق الخاطئ".

اقرأ ايضا



وأدرج ظريف في هذه تغريدته هاشتاج "تعالوا لنتحد من أجل الفلسطينيين".

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن خطته للسلام، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب ترامب ونتنياهو: "ستعترف الخطة المقترحة بإسرائيل كدولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

وقال ترامب إنه بموجب خطته للسلام، سيحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة، تكون عاصمتها في القدس الشرقية.

وأضاف أنهم سوف يحصلون على ضعف المساحة التي يمتلكونها اليوم، لافتا إلى أن بلاده سوف تفتتح سفارة لها في عاصمة الدولة الفلسطينية.
مشروع وهمي لـ مقاول مفلس.. وزير الخارجية الإيراني يعلق على خطة ترامب للسلام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هكذا ساند ترامب الاحتلال خلال 2019.. دعم شرعية المستوطنات.. اعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.. قطع المعونات عن الفلسطينيين.. خطط لضم غور الأردن.. واتفاق مع نتنياهو على إبرام معاهدة دفاع مشترك

خطة السلام الأمريكية.. ترامب: عاصمة الدولة الفلسطينية ستكون في القدس الشرقية

خطة ترامب للسلام .. الرئيس الأمريكي يوجه الشكر لدول عربية

المخابرات العسكرية الإسرائيلية تحذر: فوضى في العالم العربي بعد خطة ترامب

مسئول فلسطيني: خطة ترامب للسلام فضيحة وسيرك سياسي

نتنياهو: العاصمة الفلسطينية المقترحة ستكون في أبوديس

ترشيحاتنا

بعد إعدامه لزوجها.. ضربة انتقامية تهدد عرش زعيم كوريا الشمالية.. شاهد

انتبه.. نقص فيتامين ج يؤدي إلى أمراض خطيرة.. تعرف على أعراضه

اعترافات مثيرة لجزار كفر الدوار.. المشاكل العائلية دمرت حياتى ودفعتنى لإنهاء حياة أسرة كاملة.. والمتهم: أهلى جننونى بسبب الشرف.. والمحكمة تؤجل القضية لـ 30 يناير

أحمد فتحي يقود الأهلي في موقعة الجوهرة الزرقاء الحاسمة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بشكل سريع اليوم.. وينصح بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

ملخص صعقة الفراعنة ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سعر ومواصفات سيارة محمد صلاح الجديدة.. صور

معلم يعتدي بالضرب على طالب بسبب «السخرية من شاربه»

أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي