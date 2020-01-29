مشروع وهمي لـ مقاول مفلس.. وزير الخارجية الإيراني يعلق على خطة ترامب للسلام

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم، الأربعاء، على إعلان الرئيس الأمريكي أمس، الثلاثاء، عن خطته المقترحة للسلام بين إسرائيل وفلسطين، واصفا إياها بأنها كابوس للمنطقة والعالم.





وقال محمد جواد ظريف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "ما يسمى "أفق السلام" هذا هو مجرد مشروع وهمي لمقاول مفلس، لكنه كابوس للمنطقة والعالم".





وأضاف الوزير الإيراني: "نأمل أن يشكل هذا الأمر جرس إنذار لجميع المسلمين الذين يسيرون في الطريق الخاطئ".





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وأدرج ظريف في هذه تغريدته هاشتاج "تعالوا لنتحد من أجل الفلسطينيين".





​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن خطته للسلام، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وبحسب ترامب ونتنياهو: "ستعترف الخطة المقترحة بإسرائيل كدولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".





وقال ترامب إنه بموجب خطته للسلام، سيحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة، تكون عاصمتها في القدس الشرقية.





وأضاف أنهم سوف يحصلون على ضعف المساحة التي يمتلكونها اليوم، لافتا إلى أن بلاده سوف تفتتح سفارة لها في عاصمة الدولة الفلسطينية.