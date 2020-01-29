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أخبار العالم

الولايات المتحدة تدرس قرارا حاسما ضد الصين بسبب كورونا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:14 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تدرس قرارا حاسما ضد الصين بسبب كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين مطلعين قولهم إن مسؤولين بالبيت الأبيض اتصلوا بالمديرين التنفيذيين لشركات الطيران الأمريكية وأبلغوهم بأنهم يدرسون تعليق الرحلات الجوية من الصين إلى الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قالت الشبكة الأمريكية إن البيت الأبيض يدرس فرض قيود على السفر إلى الصين.

وكان اتحاد شركات السياحة الروسية قد أعلن، أمس الثلاثاء، قرارا بتعليق الرحلات السياحية من الصين إلى روسيا بشكل مؤقت، بسبب انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

قال يوري بارزيكين نائب رئيس الاتحاد، إنه تقرر اتخاذ الإجراء كخطوة احترازية في ظل انتشار "كورونا" بالصين.

وقد أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة -في بيان اليوم- إن 1239 مريضا ما يزالون في ظروف حرجة، و 9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما خرج 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.

وأضافت اللجنة أن يوم الثلاثاء شهد تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس؛  إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة.
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