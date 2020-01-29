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أخبار العالم

بومبيو يوافق على الشهادة أمام النواب الأمريكي حول العراق وإيران

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:56 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أحمد محرم
ذكرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية مايك بومبيو، للإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، جاءت موافقة مايك بومبيو بعد التهديد باستدعائه بسبب رفضه سابقا المثول أمام اللجنة.



وقال النائب إليوت إنجل، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إنه تحدث مع بومبيو الثلاثاء، وإن الوزير وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية التي تعقدها اللجنة، مضيفا أنه سيعلن موعد الجلسة قريبا.

ويضغط أعضاء في الكونجرس، من بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنتها طائرة أمريكية مسيّرة في العراق هذا الشهر.

وحاولت لجنة الشئون الخارجية من قبل تحديد موعد لجلستين على الأقل مع بومبيو، وكان من المقرر انعقاد إحداهما الأربعاء، لكن الوزير رفض الحضور.
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