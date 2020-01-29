بعد اكتشاف 7 إصابات بـ كورونا.. السفارة السعودية بماليزيا تحذر رعاياها

طالبت السفارة السعودية في ماليزيا، مواطنيها بتوخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا عن اكتشاف 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المدمر.





وقالت السفارة السعودية، في بيان لها نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "أعلنت السلطات الصحية المختصة في ماليزيا، عن اكتشاف 7 حالات إصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات الماليزية وعليه تأمل السفارة من المواطنين المقيمين والزائرين، توخي الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الإرشادات الصحية".





وحثت السفارة في ماليزيا، الجميع على متابعة الحالة الصحية في البلاد من خلال البيانات الرسمية الصادرة من السلطات الصحية المختصة.





وأعلنت الصين اليوم، الأربعاء، تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد.





وذكرت اللجنة الوطنية للصحة -في بيان اليوم- أن 1239 مريضا ما يزالون في ظروف حرجة، و 9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما خرج 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.





وأضافت اللجنة أن يوم الثلاثاء شهد تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس؛ إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة.