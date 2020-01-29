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أخبار العالم

خلال يومين.. الصين تنشئ أول مستشفى لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:44 ص
مستشفى لعلاج فيروس
مستشفى لعلاج فيروس كورونا
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شيماء مصطفى
افتتحت الصين، اليوم الأربعاء، أول مستشفى في البلاد لعلاج فيروس كورونا في مدينة بالقرب من ووهان بعد أن قضى العمال والمتطوعون يومين فقط في تحويل مبنى فارغ إلى مرفق صحي للطوارئ يضم ألف سرير.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم نقل الدفعة الأولى من مرضى فيروس كورونا إلى المركز الطبي الإقليمي في جبل دابي في حوالي الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت السلطات، إن المشروع اكتمل في غضون 48 ساعة بفضل الجهد المشترك لموظفي شركات البناء، والمرافق العامة وضباط الشرطة.

وتم بناء المستشفى في منطقة هوانجتشو كفرع جديد لمستشفى هوانجقانج المركزي الذي يتوقع افتتاحه في مايو المقبل.

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وأمرت السلطات المحلية، الجمعة الماضي، باستخدام المبنى، الذي كان كاملا ولكنه فارغا، لعلاج مرضى فيروس كورونا فقط. وبدأت أعمال التجديد يوم السبت.

وبحلول يوم الاثنين، كان المتطوعون قد وضعوا جميع الأسرة، كما تم تركيب المياه والكهرباء والإنترنت، وفقا لحكومة هوانجقانج.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الصحيفة البريطانية، كيف كان يسير العمل لإنهاء المستشفى، لنقل مرضى فيروس كورونا، حيث عمل أكثر من 500 شخص وعشرات من المركبات الثقيلة يومين من أجل إكمال المهمة في الوقت المحدد.

وأعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة -في بيان اليوم- إن 1239 مريضا ما يزالون في ظروف حرجة، و 9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما خرج 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.

وأضافت اللجنة أن يوم الثلاثاء شهد تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس؛  إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة.
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