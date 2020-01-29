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أخبار العالم

رفع الأعلام السوداء.. إضراب عام في غزة رفضا لخطة ترامب للسلام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:56 ص
ضراب عام في غزة رفضا
ضراب عام في غزة رفضا لخطة ترامب للسلام
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت مناطق مختلفة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الدخول في إضراب شامل ورفعت الأعلام السوداء، رفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

ووفقا لـ "فلسطين 48"، جاء الإضراب تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية التي أكدت أن الإضراب يشمل كافة القطاعات بغزة، باستثناء المؤسسات الصحية.

وقال بيان صادر عن هذه القوى: "قررت لجنة المتابعة الإعلان يوم الأربعاء عن إضراب شامل يشمل كل مرافق الحياة في قطاع غزة، ما عدا وزارة الصحة، لتوجيه رسائل واضحة للعدو الصهيوأمريكي، أن هذه الخطة المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها".

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وأضافت "رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية تعبيرا عن حالة الغضب الشعبي الرافضة للخطة".

وأشارت إلى "استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي في القطاع من أجل إسقاطها".

واعتبرت بأن الإعلان الأمريكي عن خطة ترامب للسلام يمثل "حلقة جديدة من حلقات المخططات الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، بل وتصفية الوجود الفلسطيني على أرضه والهوية الوطنية الفلسطينية".


وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض عن خطته للسلام بحضور نتنياهو.


وقال ترامب: إنه بموجب خطته للسلام، سيحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة، تكون عاصمتها في القدس الشرقية.

وأضاف أنهم سوف يحصلون على ضعف المساحة التي يمتلكونها اليوم، لافتا إلى أن بلاده سوف تفتتح سفارة لها في عاصمة الدولة الفلسطينية.
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