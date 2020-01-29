التأكيد على حل الدولتين.. فرنسا ترحب بخطة ترامب للسلام

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزارة الخارجية الفرنسية إعلانها أن فرنسا ستدرس عن كثب خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معيدة التأكيد على أن حل الدولتين ضروري للتوصل لسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.





ورحبت الخارجية الفرنسية بجهود ترامب للسلام في الشرق الأوسط مشيرة إلى أن فرنسا ستستمر في العمل مع شركائها الأوروبيين في هذا الشأن.













وأكدت الخارجية الفرنسية أن أي خطة للسلام في الشرق الأوسط يجب أن تتفق مع القانون الدولي والمبادئ المتفق عليها دوليا.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بواشنطن خطته للسلام في منطقة الشرق الأوسط بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.





وأعلنت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء في كافة مرافق الحياة في القطاع؛ احتجاجًا على خطة ترامب للسلام.





وأوضحت لجنة المتابعة، في بيان، أن الإضراب يشمل كافة مرافق الحياة ما عدا وزارة الصحة، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.





وأكدت اللجنة: أن "الإضراب جاء؛ لتوجيه رسائل واضحة للاحتلال بأن هذه الصفقة المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها".