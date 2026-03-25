لا تنخدعوا بهدوء العاصفة.. الأرصاد تُحذر من عودة الأمطار الرعدية خلال ساعات

دخلت البلاد اليوم الأربعاء ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث رصدت الأقمار الصناعية زحف السحب الرعدية الممطرة من أقصى السواحل الشمالية الغربية لتشمل أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات رسمية من "خداع" التوقف المؤقت للأمطار في بعض المناطق.

وتحت عنوان "تنويه هاااام"، قالت هيئة الأرصاد: يجب عدم الإنخداع بتوقف الأمطار على بعض المناطق حيث متوقع موجة امطار رعدية مرة أخرى مع تقدم الوقت .

وتؤثر السحب الرعدية الممطرة بقوة على السواحل الشمالية الغربية.

ومع استمرار سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد تكون رعدية أحياناً، ومن المتوقع أن تزداد حدة الأمطار مرة أخرى على المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار .

كما حذرت الهيئة من نشاط قوي للرياح على معظم أنحاء الجمهورية، ما قد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة وانخفاض الرؤية، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

ونصحت الأرصاد المواطنين بالآتي:

تجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية

الابتعاد عن الأشجار والمباني المتهالكة

القيادة بحذر شديد بسبب ضعف الرؤية

متابعة تحديثات الطقس بشكل مستمر