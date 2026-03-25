تريزيجيه يتصدر ترتيب هدافي الدوري قبل انطلاق مرحلة التتويج

تصدر محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26، بعد تسجيله 8 أهداف، منفردًا بالصدارة.

وجاء ذلك بعد نهاية الدور الأول من بطولة الدوري المصري وقبل انطلاق مرحلة تحديد بطل المسابقة والهابطين.

وجاء عدي الدباغ في المركز الثاني برصيد 7 أهداف فيما حل ناصر ماهر لاعب بيراميدز في المركز الثالث برصيد 7 أهداف بالتساوي مع صلاح محسن لاعب المصري وعلي سليمان لاعب كهرباء إسماعيلية.

فيما جاء صديق إيجولا لاعب فريق سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 6 أهداف

ترتيب هدافو الدوري المصري :

1. محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – 8 أهداف

2. ناصر ماهر (بيراميدز) – 7 أهداف

3. صلاح محسن (المصري البورسعيدي) – 7 أهداف

4. عدي الدباغ (الزمالك) – 7 أهداف

5. صديق إيجولا (سيراميكا) – 6 أهداف