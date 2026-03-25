أزمة الأهلي وتوروب.. المدرب يشتكي من عدم توفير الحماية والإدارة لم تحدد مصيره

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن موقف إدارة النادي الأهلي تجاه المدير الفني المحتمل للفريق ييس توروب، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن استمرار المدرب أو رحيله.



وقال شوبير خلال برنامجه على إذاعة أون سبورت: «توروب اشتكى من عدم توفر حماية كاملة له داخل النادي، وهذا سبب رئيسي لعدم شعوره بالراحة. الإدارة أكدت أنها ستوفر للمدرب حماية كاملة، لضمان أن يتمكن من أداء مهامه بشكل مثالي داخل غرفة الملابس».



وأضاف شوبير أن الأهلي حريص على دعم جهازه الفني، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، بهدف تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا.