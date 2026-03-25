رئيس الوزراء الإسباني: حرب ترامب عبثية وأسوأ بكثير من غزو العراق

حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الأربعاء من أن حرب الشرق الأوسط تمثل سيناريو "أسوأ بكثير" من غزو العراق عام 2003.

قال ساشيز"هذا ليس نفس سيناريو الحرب غير الشرعية في العراق. نحن نواجه شيئًا أسوأ بكثير. أسوأ بكثير. مع تأثير محتمل أوسع وأعمق بكثير".

تابع "هذه المرة، إنها حرب عبثية وغير قانونية. حرب قاسية تعيقنا عن تحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.".

رفض رئيس الوزراء طلبات واشنطن باستخدام القواعد العسكرية في مدريد ضد إيران، على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التجارة مع إسبانيا نتيجة لذلك.

قال سانشيز إن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 فشل في تحقيق أهدافه، بل زاد من معاناة الناس العاديين.

وحذر من أن الهجمات على إيران قد يكون لها تأثير اقتصادي مماثل على ملايين الأشخاص.

أظهر استطلاع للرأي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر في صحيفة "إل باييس" اليومية الإسبانية أن غالبية الإسبان، بنسبة 53.2%، يؤيدون قرار سانشيز بعدم السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية في ضربات ضد إيران.