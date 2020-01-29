AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إضراب شامل في قطاع غزة احتجاجاً على خطة ترامب للسلام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:57 ص
القوى الوطنية تعلن
القوى الوطنية تعلن اضراب شامل في غزة
Advertisements
رحيم يسري
أعلنت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء في كافة مرافق الحياة في القطاع؛ احتجاجًا على خطة ترامب للسلام.

وأوضحت لجنة المتابعة، في بيان، أن الإضراب يشمل كافة مرافق الحياة ما عدا وزارة الصحة، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.

وأكدت اللجنة: أن "الإضراب جاء؛ لتوجيه رسائل واضحة للاحتلال بأن هذه الصفقة المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها".

كما طالبت القوى عبر بيانها رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية، تعبيرًا عن حالة الغضب الشعبي الرافضة للخطة.

وشدّد البيان على استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال من أجل إسقاط الخطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد استمرار يومين.. تعليق إضراب محطات الوقود في لبنان ..شاهد

خوفا من الإضراب | السعودية تحذر مواطنيها في باريس

السعودية تحذر مواطنيها في فرنسا من التواجد بهذه المناطق

حركة فتح: نرفض شروط الاتحاد الأوروبي لتمويل المشاريع في القدس

قبل بدء موسم الأعياد.. ماكرون يوجه دعوة لـ عمال فرنسا لتعليق إضرابهم

شعفاط عاصمة فلسطين و4 سنوات فترة انتقالية.. أبرز بنود صفقة القرن.. ترامب يتخلى عن الشعب الفلسطيني بعد لقائه نتنياهو.. والأردن يتمسك بموقفه الرافض للاحتلال

ترشيحاتنا

بعد حبس أحمد الفيشاوي سنة .. 4 نجوم خلف القضبان .. أبرزهم عمرو واكد ومخرج المخدرات

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

4 قرارات هامة في اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم.. تعرف عليها

الخطة الأمريكية تثير أسئلة.. ألمانيا تصدر بيانا غير متوقع بخصوص خطة ترامب للسلام

أول رد بريطاني على خطة ترامب للسلام

بعد تأييد حبسه 3 سنوات.. مجدي عبد الغني: لست مسئولا عن التركة وهناك درجات للاستئناف

AdvertisementS

أخبار الزمالك.. تعادل مخيب للآمال أمام وادي دجلة.. وقرار جديد من مرتضى منصور

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

تأييد حبس مجدي عبد الغني 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

عبرنا المرحلة الصعبة.. محافظ المركزي يزف بشرى سارة للمصريين

بعد حبس أحمد الفيشاوي سنة .. 4 نجوم خلف القضبان .. أبرزهم عمرو واكد ومخرج المخدرات

تعليق للفنان علاء زينهم بعد قرار إيقافه من نقابة المهن التمثيلية.. فيديو

حقيقة انخفاض قيمة رصيد كروت الشحن.. فيديو

تقاضى ٢٢ مليون جنيه في إعلان.. محامي زينة يكشف مفاجأة ويوجه رسالة إلى أحمد عز.. فيديو

زلزال عنيف يضرب جامايكا وكوبا بقوة 7.7 درجة.. وإنذار بـ تسونامي

مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للدراسة المتأنية للخطة الأمريكية للسلام

4 قرارات هامة في اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم.. تعرف عليها

أخبار الأهلي .. محمد رمضان مفاجأة الأهلي والزمالك.. وعمار حمدي فى طلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور