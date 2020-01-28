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أخبار العالم

بعد إعلان ترامب خطة السلام.. بومبيو: أجريت مباحثات مثمرة مع أمير قطر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايم بومبيو، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي خطة السلام في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو عبر تويتر:"أجريت محادثة مثمرة مع أمير قطر حول التطورات الإقليمية الأخيرة.

وأضاف:"لا تزال قطر شريكا حيويا".

وكان ترامب قد أعلن خطته للسلام رفقة نتنياهو، وقال الأخير إن الخطة تحقق 5 مطالب رئيسية لإسرائيل، وهي اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة لليهود، والسيطرة على الوضع الأمني في نهر الأردن ورسم حدود، نزع السلاح من غزة ووقف حماس لعملياتها، حل مشاكل اللاجئين خارج إسرائيل، بقاء القدس تحت السيادة الإسرائيلية مع ضمان فتح الأماكن الدينية المقدسة للجميع.

كما شدد نتنياهو على ضرورة أن يبقى غور الأردن والمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.

وكان ترامب قد طلب في وقت سابق من نتنياهو تأجيل الحديث عن ضم غور الأردن إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

فيما عمت محافظات الضفة الغربية، مسيرات شعبية غاضبة، تنديدا بـ "خطة السلام"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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