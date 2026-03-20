ضربة قوية للأعداء .. خامنئي: العدو توهم بإسقاط الشعب الإيراني للنظام في يوم

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن إيران خاضت خلال العام الماضي 3 حروب عسكرية وأمنية.

وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في كلمة له/": خط الجبهة في إيران أقوى بكثير مما يظن الأعداء".

وتابع مجتبى خامنئي: “الشعب الإيراني أقام خطا دفاعيا واسعا ووجه ضربة قوية للأعداء”.

وأكمل مجتبى خامنئي:" العدو توهم بأن الشعب الإيراني سيسقط النظام خلال يوم أو يومين".

ولفت مجتبى خامنئي:"العدو يحاول استغلال نقاط الضعف الاقتصادية في إيران".

وتابع مجتبى خامنئي: “أحد مسارات العدو مخططاته الإعلامية للإضرار بالوحدة الوطنية”.