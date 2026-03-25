رئيس صرف صحي القاهرة الكبرى يتابع ميدانيًا جهود سحب مياه الأمطار

تابع المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي القاهرة الكبرى، ميدانيًا أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بعدد من المحاور الحيوية والميادين العامة، شملت مناطق مدينة نصر، رمسيس، صلاح سالم، حلوان، التحرير، مصر الجديدة، المعادي، شبرا، عابدين، والمقطم، وذلك عقب تعرض المحافظة لموجة من الأمطار متفاوتة الشدة.

وأكد حسن استمرار تمركز كافة معدات الشركة وسيارات الشفط وفرق الطوارئ بكافة القطاعات، مع التعامل الفوري مع أي تجمعات مياه، لضمان سيولة حركة المرور واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

وأشار إلى أن الشركة قد أعلنت، مساء أمس، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات لمواجهة موجة الطقس غير المستقر، تماشيًا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشدد رئيس الشركة على تفعيل خطط الطوارئ والتأكد من الجاهزية الفنية التامة للمعدات، لضمان استمرارية كفاءة منظومة الصرف الصحي في كافة مناطق محافظة القاهرة.