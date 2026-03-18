القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بالمحافظات تحسبًا لسقوط الأمطار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع الشركات التابعة على مستوى المحافظات، تحسبًا لسقوط أمطار، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجّه المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الجاهزية بجميع مواقع العمل، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الشفط والطلمبات للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مع تكثيف أعمال تطهير بالوعات الأمطار والشبكات والمطابق ومراجعة كفاءة محطات الرفع ووحدات الطوارئ.

كما شدد على استمرار التنسيق الكامل بين غرف طوارئ الشركات التابعة وغرف العمليات بالمحافظات والجهات المعنية، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها.

وأكدت الشركة القابضة استمرار انتشار فرق المتابعة الميدانية وفرق التطهير بالمناطق المتوقع تجمع مياه الأمطار بها، لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ والحفاظ على انتظام خدمات الصرف الصحي بجميع المحافظات.