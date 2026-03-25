الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يصدق على مزيد من الأهداف في إيران

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الإسرائيلي" أن وزير الدفاع يصدق على مزيد من الأهداف في إيران.

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن إيران أطلقت 470 صاروخا على إسرائيل خلال 25 يوما، حيث تسارعت الوتيرة خلال الأيام الـ7 الماضية.

وقالت الصحيفة العبرية “هآرتس”: “35 صاروخا عنقوديا إيرانيا اخترق نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي منذ بدء الحرب”.

وأضافت: “أمس شهد إطلاق حوالي 20 صاروخا على إسرائيل من إيران”.

وتابعت هآرتس: “الصواريخ الإيرانية أسفرت عن مقتل 15 شخصا في إسرائيل منذ بدء الحرب”.

وختمت الصحيفة العبرية تقريرها: “نحو 5 آلاف إسرائيلي نقلوا للمستشفيات إثر إصابتهم في إطلاق صاروخي من إيران ولبنان منذ بدء الحرب”.