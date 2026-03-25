اجتماع ثلاثي مرتقب في الأهلي لتحديد صلاحيات الجهاز الفني

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بعض القرارات الجديدة داخل إدارة النادي الأهلي المتعلقة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل استكمال المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-26.



وأشار شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بين سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي، ويس توروب المدير الفني، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، بهدف منحهم صلاحيات كاملة خلال الفترة المقبلة.



وأوضح شوبير، أنه تم بالفعل طرح اسم الكابتن عماد النحاس في اجتماع جمع رئيس النادي محمود الخطيب ونائب الرئيس ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، إلا أن القرار كان باستبعاده، نظرًا لأن توروب كان سيرفض وجوده ضمن الجهاز الفني.