السعودية ترد على خطة ترامب للسلام.. والملك يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني

أكد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن موقف المملكة لن يتغير من القضية الفلسطينية حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني.





وقال الملك سلمان خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: "قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم". بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.





ودعا العاهل السعودي إلى وجوب تحقيق السلام الشامل والعادل على اعتبار أن السلام خيار استراتيجي، بما يؤدي إلى حل نهائي يحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".



